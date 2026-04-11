Suspeito foge após atirar em homem por ciúmes na linha 9 em Nova Brasilândia

Por Rondonianews.com

Publicada em 11/04/2026 às 09h00

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da noite desta ultima sexta feira (10), na região da linha 09, norte, na zona rural de Nova Brasilandia.

De acordo com as informações preliminares, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, sendo um na cabeça e outro no ombro. Após o ataque, ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, onde permanece sob cuidados. Até o momento, o estado de saúde não foi divulgado.

Ainda conforme apurado, o crime teria sido motivado por ciúmes. O suspeito de efetuar os disparos fugiu do local e segue foragido.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que buscam localizar o autor e esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.