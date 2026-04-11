Ponto de recarga de veículos elétricos é flagrado com gato em Porto Velho

Por ENERGISA

Publicada em 11/04/2026 às 09h23

Um ponto de recarga de veículos elétricos, em Porto Velho, foi flagrado furtando energia elétrica ao operar com ligação clandestina. Apesar de cobrar dos clientes pelo serviço de recarga, o estabelecimento utilizava energia diretamente da rede, sem passar por medidor e sem pagar pelo consumo.

A irregularidade foi identificada na tarde de ontem, 9, após denúncia recebida pela Energisa. Durante a fiscalização, foi constatado que a energia utilizada para abastecer o posto de recarga era desviada diretamente da rede. A Polícia Técnica e a Polícia Militar foram acionadas e confirmaram o furto. O responsável pelo estabelecimento foi conduzido à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

O furto de energia, conhecido popularmente como “gato”, representa grave risco à segurança. Segundo o gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa, Daniel Andrade, esse tipo de ligação irregular pode provocar choques elétricos de alta intensidade, incêndios e acidentes fatais, além de apagões que comprometem o fornecimento de energia para toda a região”, alerta.

Riscos de carga com ligação clandestina

Utilizar energia diretamente da rede para recarga de veículos elétricos é extremamente perigoso. “Além dos danos aos veículos, como avarias no sistema de baterias, a ligação clandestina pode danificar o carregador embarcado, causar curtos-circuitos e provocar incêndios. Em situações mais graves, há risco de acidentes fatais”, detalha Daniel Andrade.

Furto de energia é crime

O furto de energia elétrica é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena que pode chegar a oito anos de prisão, além da obrigação de pagamento dos valores retroativos referentes ao período em que ocorreu a irregularidade.

Como denunciar

A população pode contribuir no combate ao furto de energia de forma segura e anônima. As denúncias ajudam a evitar acidentes, melhorar a qualidade do fornecimento e reduzir prejuízos para toda a sociedade.

A denúncia pode ser feita sem identificação, pelos seguintes canais:

Polícia Militar: 190

Call Center da Energia: 0800 647 0120