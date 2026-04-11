Ação conjunta do Busca Ativa Escolar reúne Conselho Tutelar, Educação e Ciretran para Pit Stop Educativo

Por Assessoria

Publicada em 11/04/2026 às 09h33

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) entrou em campo com a Ação do Dia D! Nos dias 8 e 9 de abril, nossas equipes percorreram a feira do município para conversar com feirantes e visitantes, e também realizou pit stop em pontos estratégicos da cidade sobre a importância de manter nossas crianças e adolescentes no caminho do aprendizado.

O que você precisa saber?

A campanha foca na conscientização sobre a idade obrigatória escolar, garantindo que nenhuma criança e adolescente de 4 a 17 anos fique fora da sala de aula. Lugar de criança é aprendendo, brincando e convivendo na escola!

A ação continua!

O Dia D foi apenas o começo. Durante todo o ano, a SEMED seguirá realizando atividades e buscas ativas para assegurar esse direito fundamental.

Faça parte dessa corrente: Viu alguma criança ou adolescente fora da escola? Procure a SEMED ou a unidade de ensino mais próxima. Educação é um compromisso de todos nós!