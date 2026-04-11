Prefeitura lança Chamamento Público para seleção de organizações na execução de projetos e serviços

Por Assessoria

Publicada em 11/04/2026 às 09h40

Atenção, organizações da sociedade civil! Está aberto o Chamamento Público nº 01/2026/SEMDES para seleção de propostas de planos de trabalho de organizações da sociedade civil para a celebração de Termo de Fomento por meio de parceria para execução de PROJETOS E SERVIÇOS para o repasse de emenda federal no Município de Ariquemes/RO.

Serviços contemplados:

* Proteção Social Especial (PSE) de Alta Complexidade – atendimento a crianças e adolescentes* Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Proteção Social Básica

Inscrições até: 10/05/2026

Protocolo presencial:

Av. Jamari, nº 4615, Setor 02 – Ariquemes/RO

Das 07h30 às 13h30 (segunda a sexta-feira)

Ou envie por e-mail: [email protected]