Deputado Edevaldo Neves destaca importância histórica, cultural e econômica de Guajará-Mirim

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/04/2026 às 08h20

Deputado Edevaldo Neves reafirma apoio à população guajaramirense

O deputado estadual Edevaldo Neves homenageou, nesta data, o município de Guajará-Mirim pelo aniversário de fundação da cidade, ressaltando a relevância histórica, cultural e social do município para Rondônia. Em publicação oficial, o parlamentar destacou a trajetória do município e enalteceu características atribuídas à população local, como a força de trabalho, o acolhimento e a preservação das tradições regionais.

Na manifestação, Edevaldo afirmou que Guajará-Mirim é uma cidade marcada pela contribuição de seu povo ao desenvolvimento estadual e enfatizou a riqueza cultural do município, além de sua importância estratégica para Rondônia. O deputado também pontuou que a cidade segue avançando com perspectiva de crescimento e melhoria contínua.

Ao encerrar a homenagem, o parlamentar desejou prosperidade ao município nos próximos anos e reiterou seu compromisso político com a população local, colocando o mandato à disposição para contribuir com novas conquistas e ações voltadas ao desenvolvimento de Guajará-Mirim.