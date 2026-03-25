Wagner Moura é cotado para viver vilão em novo filme de James Bond

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/03/2026 às 11h05

O nome de Wagner Moura passou a circular nos bastidores de Hollywood como possível escolha para o papel de vilão no próximo filme da franquia James Bond. A informação foi divulgada pelo site RadarOnline, que aponta o brasileiro entre os candidatos ao antagonista do longa, ao lado de Jean Dujardin e Christian Friedel.

Ainda sem protagonista definido após a saída de Daniel Craig, o novo filme — o 26º da série — deve ser dirigido por Denis Villeneuve, conhecido por produções como Sicario, Blade Runner 2049 e a trilogia Duna. A previsão inicial é de que a produção comece apenas em 2028.

Enquanto o papel principal segue indefinido, alguns atores já são citados como possíveis intérpretes do agente 007, incluindo Jacob Elordi, Callum Turner e Aaron Taylor-Johnson.

A presença de Wagner Moura entre os nomes cogitados ocorre em meio à repercussão internacional recente do ator. Ele foi indicado ao Oscar de melhor ator por sua atuação em O Agente Secreto e venceu o Globo de Ouro na mesma categoria, o que ampliou sua visibilidade no mercado internacional.

De acordo com informações atribuídas a profissionais da indústria, a capacidade do brasileiro de equilibrar carisma e intensidade dramática é vista como um diferencial para personagens mais complexos. "O que faz Wagner Moura se destacar é que ele consegue dominar uma cena sem precisar levantar a voz. Ele tem um carisma e um charme naturais que cativam o público, mas, ao mesmo tempo, há sempre uma certa apreensão que sugere que o personagem pode se tornar perigoso a qualquer momento", diz um trecho divulgado.