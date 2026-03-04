Voluntários recebem pagamentos e o programa terá continuidade

Por Meiry Santos

Publicada em 04/03/2026 às 15h38

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) publicou, nesta segunda-feira (2), a Portaria nº 117/2026/SEMED/ASTEC, que aprova o Calendário de Ressarcimento dos Programas de Voluntariado regidos pelos Editais nº 01/2025/SEMED – “Unidos Pela Educação Inclusiva” – e nº 02/2025/SEMED – “Unidos Pela Educação”, referentes ao exercício de 2026.

A medida garante organização, transparência e previsibilidade aos voluntários que atuam nas unidades da rede municipal de ensino.

De acordo com a Portaria, o ressarcimento é realizado por dia efetivamente trabalhado, mediante a devida comprovação das atividades desenvolvidas, conforme estabelecido nos editais e normativos vigentes. O calendário aprovado disciplina os prazos e procedimentos para que o pagamento ocorra de forma regular e segura.

É importante destacar que não houve atividades nos meses de dezembro e janeiro para as funções de mediadores da Aprendizagem e intérpretes de Libras, uma vez que a recomendação da Semed foi pelo encerramento das atividades juntamente com o término do calendário letivo, conforme previsto no programa.

A única exceção foi a função de auxiliar de limpeza, cuja continuidade das atividades foi autorizada pela Secretaria durante os meses de dezembro e janeiro, considerando a necessidade de manutenção e organização das unidades escolares nesse período.

Após alinhamento necessário, o programa de voluntariado terá continuidade, até que seja formulada uma nova modalidade de atendimento às funções desempenhadas na rede municipal de ensino.

A decisão assegura a manutenção dos serviços e o apoio às escolas, especialmente nas ações voltadas à educação inclusiva.

Com a publicação do calendário, a Semed reafirma seu compromisso com a responsabilidade administrativa, a transparência na gestão dos recursos públicos e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos voluntários que contribuem diariamente para o fortalecimento da educação municipal.