Vilhena conquista Troféu Bronze e se consolida como referência em atendimento ao empreendedor

Por SEBRAE-RO

Publicada em 31/03/2026 às 14h26

Reconhecimento do Sebrae destaca qualidade dos serviços prestados pela Sala do Empreendedor e fortalece o ambiente de negócios no município

O município de Vilhena reafirma seu protagonismo no apoio aos pequenos negócios ao conquistar o Troféu Bronze como referência em atendimento em 2025. A premiação, realizada em Porto Velho, reconhece a excelência dos serviços prestados pela Sala do Empreendedor.

O reconhecimento evidencia o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do ambiente de negócios e com a oferta de um atendimento qualificado aos Microempreendedores Individuais.

Somente no último ano, a Sala do Empreendedor de Vilhena realizou mais de 4 mil atendimentos, resultado do trabalho dedicado das atendentes Vanusa Torres e Luma Brito, que atuam diretamente no suporte aos empreendedores e na orientação para o desenvolvimento dos negócios locais.

A Sala do Empreendedor desempenha um papel estratégico no município, sendo a principal porta de entrada para quem deseja empreender ou fortalecer seu negócio. Por meio de orientações, formalização de empresas, capacitações e suporte contínuo, o espaço contribui diretamente para a geração de renda, emprego e desenvolvimento sustentável.

O reconhecimento também é resultado do trabalho comprometido da equipe e da gestão municipal. Durante a cerimônia de entrega do troféu, foram homenageados Luma Brito, Eduardo dos Santos e Dirceu Hoffmann, que representaram o município no evento.

A conquista reforça Vilhena como referência no atendimento ao empreendedor em Rondônia, consolidando o município como um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios e inspiração para outras cidades.

O apoio do Sebrae é fundamental nesse processo, ao promover qualidade, padronização e inovação nas Salas do Empreendedor. Ao reconhecer iniciativas de destaque, a instituição valoriza boas práticas, incentiva a melhoria contínua dos serviços e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico dos municípios.

Os principais beneficiados são os microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte do município, que passam a contar com um atendimento cada vez mais qualificado e eficiente. Indiretamente, toda a população local também é impactada, com a geração de emprego, aumento da renda e fortalecimento da economia.