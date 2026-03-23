Vagas ao Senado tem mais uma candidata, pré-candidatos de Porto Velho e Ji-Paraná disputam as vagas, PL tem maior bancada na Assembleia Legislativa

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/03/2026 às 14h00

Eleições – Nas eleições gerais de outubro teremos a disputa por duas das três vagas ao Senado, de Confúcio Moura e de Marcos Rogério, que presidem o MDB e PL, respectivamente, no Estado. Confúcio, ainda, não definiu seu futuro político. Já foi pré-candidato a governador, cargo que já ocupou em dois mandatos seguidos, depois à reeleição e até a possibilidade de deixar a vida pública. Também se comenta, que poderá até a compor um Ministério no governo de o presidente Lula da Silva (PT) na reforma que está ocorrendo, porque vários estão deixando os cargos (tem que ser seis meses antes das eleições) para se candidatarem a cargos eletivos. Na última semana a notícia mais destacada pela mídia regional foi o lançamento das pré-candidaturas de Hildon Chaves, ex-prefeito de Porto Velho em dois mandatos seguidos, a governador, tendo como vice o deputado estatal Cirone Deiró, do União Brasil, além de a filiação de Chaves ao UB deixando a presidência regional do PSDB.

Eleições II – O anuncio da chapa de Hildon-Cirone provocou reações nos demais grupos políticos. O senador Marcos Rogério, que reuniu a cúpula do PL e de partidos aliados em Ji-Paraná no dia 14, quando se apresentou como pré-candidato a governador, esperava uma composição com Hildon, e a formatação de uma forte parceria para disputar a sucessão estadual, tendo o ex-prefeito de Porto Velho como vice, unindo lideranças da capital e do interior. Mas Hildon, que iniciou pré-campanha a governador desde que deixou o cargo, em 10 de janeiro de 2025 e, nas últimas semanas tinha baixado a guarda, inclusive, comentou-se que poderia concorrer a uma das vagas ao Senado e não a governador, foi a Brasília, se reuniu com a cúpula do União Brasil com apoio do deputado federal Maurício Carvalho, que foi seu vice no segundo mandato de prefeito, se filiou ao UB, comunicou sua pretensão de concorrer a governador e já apresentou o vice, Cirone Deiró.

Futuro – No encontro do PL de Ji-Paraná cinco deputados, bons de votos e candidatos à reeleição se filiaram ao partido. Hoje o PL tem seis deputados, porque já tinha na legislatura atual Jean Mendonça, de Pimenta Bueno, que se elegeu pelo partido, e Eyder Brasil (PVH), que era suplente e assumiu a vaga de Affonso Cândido, que se elegeu prefeito de Ji-Paraná em 2025, mas que está de saída para outro partido. O prazo para deputados (estadual e federal) e vereadores mudarem de partido sem a perda dos mandatos é o dia 3 de abril (final da próxima semana). Há quem afirme, que alguns dos parlamentares que se filiaram ao PL estariam insatisfeitos, pois esperavam que Hildon fosse para o partido e seria vice de Rogério, o que não ocorreu. Até sábado da próxima semana certamente teremos mudanças no atual quadro partidário dos deputados. Hoje o PL tem a maior bancada na Ale-RO, situação que antes era do UB (cinco eleitos em 2022). Quem viver verá...

Senado – Até o final da última semana comentava-se que teríamos como pré-candidatos às duas vagas ao Senado o deputado federal mais bem votado (85.596 votos) em 2022, Fernando Máximo, com domicílio eleitoral em Porto Velho; o ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT; deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado e o pecuarista Bruno Scheid, candidato do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, todos de Ji-Paraná. Agora vem a informação, que Mariana Carvalho, ex-vereadora de Porto Velho e ex-deputada federal também concorrerá ao Senado, cargo que ela disputou em 2022, mas foi derrotada pelo empresário de Vilhena, Jaime Bagattoli (PL). Mariana concorreu a prefeita de Porto Velho em 2024, pelo UB, venceu o primeiro turno com facilidade (44,53%) contra 25,65% de Leo Moraes, do Podemos. No segundo Leo somou 56,18% e Mariana 46,62% numa virada histórica. Mariana anunciou na última semana, que é pré-candidata ao Senado. Certamente estará dividindo o eleitorado da capital com Máximo.

Senado II – Nas pesquisas realizadas por institutos especializados e enquetes de veículos de comunicação, a deputada Sílvia Cristina, que faz um trabalho dos mais elogiáveis na área social, na capital e no interior está sempre liderando. Como são duas vagas Sílvia é considerada favorita a ocupar uma delas. A outra estaria dividida pelos demais, inclusive com mais dois nomes de Ji-Paraná, Acir e Scheid, a exemplo de Sílvia. Como pesquisas e enquetes nem sempre representam a realidade eleitoral, que via de regra muda na reta final das campanhas, a entrada de Mariana na pré-campanha ao Senado acende uma luz amarela, de advertência, ao deputado Fernando Máximo, que até então estava só na disputa pelos votos de Porto Velho, maior colégio eleitoral do Estado, cerca de 360 mil em condições de votar em 2024.

Respigo

Mais de 110 mulheres participaram do encontro Elas por Elas, realizado no sábado (21) na sede do Progressista (PP) em Porto Velho, promovido pelo Movimento Mulheres Progressistas. Na pauta debates e atividades abordando fortalecimento da presença feminina na política e na tomada de decisões nos partidos e na sociedade +++ A deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado, pré-candidata a senadora, destacou que as mulheres, ainda relutam em participar diretamente da política. “Foi uma luta conquistarmos o direito ao voto. Hoje, somos a maioria do eleitorado, estamos cada vez mais ocupando espaços na sociedade, pois a mulher pode ser o que ela quiser” +++ Mas alertou que a presença feminina na política é baixa. E “isso precisa mudar” +++ O prefeito-reeleito de Vilhena em 2024, delegado Flori Cordeiro (Podemos), não deverá concorrer à sucessão estadual nas eleições de outubro. Informações de bastidores são que não teve apoio do seu partido, que é comandado no Estado pelo prefeito de Porto Velho, Leo Moraes em uma candidatura a governador +++ Após concluir o atual mandato em dezembro, Flori ficará “À deriva” na política, até as próximas eleições municipais, que seriam em 2028, mas isso só ficará definido em 2027, quando deverá ser aprovada a reforma política elaborada em 2025, que deveria ser votada um ano antes das eleições deste ano, por isso ficou “engavetada” +++ Os mandatos de cargos executivos serão mesmo de 5 anos sem reeleição como se aprovou? Isso somente o futuro dirá...

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