Tecnogame leva acessibilidade ao público com

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 16/03/2026 às 14h21

A relação do município de Porto Velho com as novas tecnologias nunca mais será a mesma por conta da realização da primeira edição do Tecnogame, um evento que irá aproximar a população das novas tendências, equipamentos e dos maiores nomes da comunicação virtual brasileira.

Confirmado para este próximo fim de semana, sábado (21) e domingo (22), o Tecnogame contará com um período exclusivo para receber o público formado por pessoas com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Pessoas com Deficiência (PcD) em geral.

Essa participação pode ser confirmada por meio de um formulário disponibilizado pela Prefeitura de Porto Velho. A Manhã da Inclusão será realizada no domingo (22), das 08h às 11h, e contará com iniciativas que promoverão a acessibilidade desse público às novas tecnologias, ampliando oportunidades e garantindo espaço para todos.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a inclusão tem tudo a ver com o avanço da tecnologia que será apresentado durante o Tecnogame, e os porto-velhenses que dependem de acessibilidade poderão contar com a prefeitura, que tem essa política pública como prioridade dentro de seu eixo de gestão.

“Na Prefeitura de Porto Velho temos a convicção de que todos os cidadãos têm o direito de acessar nossas iniciativas. Por esse motivo, a Manhã da Inclusão é tão importante. Durante esse período será possível conhecer o espaço com mais tranquilidade”, destacou Léo Moraes.

Vale destacar que o Tecnogame 2026 acontece no Villa Privillege (antiga Talismã 21) e contará com arena de realidade virtual, oficinas, arena de consoles de games, Just Dance, entre outras atrações.

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