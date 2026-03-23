Sílvia Cristina confirma que senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, estará em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 23/03/2026 às 12h00

Está confirmada para a próxima sexta-feira (27), às 19h, a presença da senadora e ex-ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina (Progressistas/MS), em Vilhena. Ela vai debater o tema “Avanços na Agropecuária”, com produtores rurais, empresários e lideranças políticas. No mesmo evento, terá a filiação do produtor rural Marcelo Lucas ao Progressistas.

A presidente regional do Progressistas e pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina, convidou a senadora e confirmou a realização do evento, destacando o diálogo com o setor produtivo e a chegada do Marcelo Lucas ao Progressistas, fortalecendo ainda mais o partido.

“A senadora Tereza Cristina é uma das mais atuantes em defesa de quem produz. Ela sempre se posiciona a favor de quem planta e cria e tem o respeito do setor produtivo do país, por sua atuação no Senado e como ministra da Agricultura”, explicou Sílvia Cristina.

Sobre a filiação do Marcelo Lucas ao Progressistas, Sílvia afirmou que o partido ganha uma liderança importante, ligada ao setor produtivo. “O Marcelo é um produtor rural, um empreendedor que conhece o setor produtivo e que traz experiência e trabalho para somar ao nosso partido, na defesa do agro, que é a mola propulsora da economia de Rondônia”.

O evento é uma realização da Fundação Francisco Dornelles, instituição ligada ao Progressistas. “Agradecer ao nosso presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, pelo apoio para a vinda da senadora Tereza Cristina”, finalizou a deputada.