Sílvia Cristina afirma que filiação de João do Cerna fortalece ainda mais o Progressistas

Por Assessoria

Publicada em 21/03/2026 às 09h26

A presidente regional do Partido Progressistas e pré-candidata a senadora, Sílvia Cristina, destacou a filiação do pastor João do Cerna, como uma liderança que vem para fortalecer ainda mais o Progressistas. Ele cuida de dependentes químicos e do alcoolismo, em Rolim de Moura, e é pré-candidato a estadual e ato de filiação ocorre às 19h desta sexta-feira (20), na sede do Sindsef, em Rolim.

“É um nome com um trabalho fantástico, com uma conduta exemplar e uma atuação reconhecida por toda a sociedade. Há mais de 20 anos ele criou a Comunidade Terapêutica Nova Aliança, o Cerna, resgatando vidas e recuperando pessoas e famílias. É uma alegria enorme filiar um ser humano tão especial ao nosso partido”, afirmou Sílvia Cristina.

A Comunidade Terapêutica Nova Aliança (Cerna) congrega pessoas cristãs com espírito voltado para a defesa do ser humano, atuando na prevenção da dependência de álcool e outras drogas, e no tratamento do dependente e seus familiares, a partir de uma visão cristã de ser humano integral, buscando a reinserção social e uma melhor qualidade de vida.

“Nós acreditamos no direito do ser humano em reabilitar-se e retornar ao meio social. Nós atuamos firmemente para que as pessoas tenham uma nova vida, uma nova chance, livres do mal do vício nas drogas e no álcool. É uma bandeira que poucos empunham em Rondônia e esse trabalho é o que me motivou a escolher o Progressistas, pelo trabalho que a nossa deputada Sílvia Cristina também faz de cuidar de gente”, completou João.

No começo da década de 1990, ele veio para Rondônia. Já usuário de drogas, foi preso, passou a mendigar nas ruas, sem família, sem teto e sem perspectiva de vida. Passou por algumas comunidades terapêuticas e foi convertido ao evangelho. Ele é psicólogo e exerce a função de coordenador do Cerna, que acabou se tornando o nome que as pessoas o reconhecem: João do Cerna.

O Cerna

O trabalho do Cerna, com sua estrutura impecável e suas terapias aplicadas, tem feito a diferença na vida de muitas famílias. Rolim de Moura e Rondônia reconhecem a eficiência do serviço prestado pelo Cerna.

São diversas atividades oferecidas, que envolvem suporte, acolhimento, disciplina, organização, atividades esportivas, de lazer e educacionais, além de palestras, terapia em grupo, terapia individual, aconselhamentos e a espiritualidade com base na Bíblia.

João do Cerna foi garimpeiro no interior do Mato Grosso, onde começou a ingerir bebida alcoólica, passando a mergulhar no mundo perigoso de todos os tipos de drogas.