Secretária Municipal de Saúde promove atualização de vacinas no distrito Pacarana

Por Luizinho Carvalho

Publicada em 31/03/2026 às 10h30

A secretária Municipal de Saúde de Espigão do Oeste realizou na última semana a vacinação dos moradores da comunidade do distrito do Pacarana. Os trabalhos foram realizados por técnicos da secretaria de saúde e por agentes de saúde da comunidade.

Durante os trabalhos foram atendidas as pessoas com vacinas faltando, recém nascidos, idosos e demais casos. A população teve a oportunidade de atualizar suas carteirinhas de vacina com essa programação realizada pela equipe da Sesau.

“Acho muito bom esse trabalho da saúde aqui no Pacarana, eu mesmo tinha duas vacinas atrasadas e pude atualizar a minha carteirinha de vacinas aqui hoje”, citou um morador que buscou o atendimento durante a programação no Pacarana.