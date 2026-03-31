PJe ficará indisponível nos dias 1º e 2 de abril para atualização do sistema

Por TRT

Publicada em 31/03/2026 às 11h57

O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) ficará indisponível nos dias 1º e 2 de abril, das 9h às 18h, para atualização programada para a versão 2.19.1.

De acordo com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), a medida tem o objetivo de aprimorar o desempenho da plataforma e garantir maior eficiência na prestação dos serviços judiciais.

Durante o período de interrupção, o acesso ao sistema estará suspenso para usuários internos e externos. A orientação é que magistrados(as), servidores(as), advogados(as) e demais usuários se programem com antecedência para evitar prejuízos.