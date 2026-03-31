Com apoio de Ezequiel Neiva, novo centro comercial avança em Pimenta Bueno

Por Alexandre Almeida

Publicada em 31/03/2026 às 11h47

Ezequiel Neiva esteve recentemente no local (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

O centro comercial de Pimenta Bueno segue avançando em ritmo acelerado e já começa a transformar a realidade dos microempreendedores locais. A obra conta com investimento de R$ 2 milhões destinados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), por meio de emenda parlamentar, além de R$ 1 milhão aplicados pela prefeitura municipal, atendendo pedido dos ex-vereadores Paulo Adail e Marquinhos do Cristal, juntamente com pastor Eli Batista.

Novo empreendimento oferecerá melhores condições de trabalho aos microempreendedores

O novo empreendimento tem como principal objetivo oferecer melhores condições de trabalho aos microempreendedores da cidade. A iniciativa vai substituir a antiga estrutura por um espaço moderno, organizado e com infraestrutura adequada para atender tanto os vendedores quanto os consumidores.



Carlinhos agradeceu o trabalho desempenhado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva



Carlinhos ainda agradeceu ao deputado pelo recurso destinado. “Fico contente por ele ter olhado para a gente. Em nome da nossa associação, agradeço ao deputado Ezequiel Neiva por esse apoio tão importante”, completou.



A prefeita Marcilene Rodrigues enfatizou a parceria com o parlamentar e o impacto positivo da obra. “O deputado tem sido um aliado importante em nossa gestão. É uma obra maravilhosa que vai trazer desenvolvimento e oferecer um espaço digno para os empreendedores trabalharem”, destacou.



Ex-vereador Marquinhos do Cristal valorizou o trabalho de Ezequiel Neiva no município



O ex-vereador Marquinhos do Cristal destacou a importância do investimento para o município. Segundo ele, a obra já está em estágio avançado e representa um salto significativo para os trabalhadores que atuavam em condições precárias. “É uma megaestrutura que vai atender os microempreendedores do antigo camelô, garantindo crescimento e mais dignidade para todos”, afirmou.



O microempreendedor Carlos Rodrigues da Silva, conhecido como Carlinhos, também ressaltou os benefícios do novo espaço. Ele destacou que o investimento chega em um momento necessário e que irá impactar diretamente na qualidade de trabalho e na imagem da cidade. “Vai melhorar para nós, para os clientes e deixar Pimenta Bueno muito mais bonita”, disse.





Prefeita Professora Marcilene destacou o trabalho em parceria com o deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)



O deputado Ezequiel Neiva reforçou que o resultado é fruto do trabalho conjunto com a administração municipal. “Temos atuado em parceria com a prefeitura, que abriu portas para investimentos importantes que garantem melhorias reais para a população de Pimenta Bueno”, afirmou.



Para o parlamentar, a nova estrutura representa uma mudança significativa na vida dos microempreendedores. “Eles terão um espaço adequado, moderno e preparado para atender bem a população, garantindo mais qualidade no trabalho e no atendimento”, concluiu.



Foto: Luís Castilhos