Alan Queiroz destina ensiladeira para produtores rurais em Nova União

Por Jorge Fernando

Publicada em 31/03/2026 às 11h55

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) entregou uma ensiladeira para produtores rurais de Nova União. O equipamento atenderá a Associação de Produtores Rurais Nova Amizade e foi destinado a partir de solicitação do vereador Valdeir de Souza.

A ensiladeira será utilizada na produção de silagem, essencial para a alimentação do rebanho, especialmente durante períodos de estiagem. O equipamento contribui para melhorar as condições de trabalho no campo e ampliar a produtividade dos produtores.

Equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar (Foto: Ray Natalisson)

Segundo o deputado, a iniciativa busca fortalecer o setor produtivo e oferecer melhores condições para os trabalhadores rurais. “Seguimos trabalhando para levar mais estrutura e apoio aos produtores rurais, contribuindo para o desenvolvimento e a geração de renda no campo”, afirmou.

O vereador Valdeir de Souza destacou a importância do equipamento para a comunidade rural. “Essa ensiladeira atende a uma demanda dos produtores, que passam a ter melhores condições para produzir e enfrentar períodos de dificuldade”, ressaltou.

A entrega do equipamento integra ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar no município.

Foto: Ray Natalisson