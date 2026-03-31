Rondônia amplia protagonismo na modernização da gestão pública durante 134º Fórum do Consad, no Amapá

Por Diana Abichabki

Publicada em 31/03/2026 às 11h53

O governo de Rondônia participou do 134º Fórum de Conselheiros do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), realizado nos dias 26 e 27 de março, em Macapá (AP). O evento reuniu gestores públicos de todo o país para debater inovação, governança e estratégias de modernização da administração pública.

Pela primeira vez sediado no estado do Amapá, o fórum consolidou-se como um importante espaço de articulação entre as unidades federativas, promovendo o intercâmbio de experiências e o alinhamento de políticas voltadas à eficiência da gestão pública.

A programação do evento abordou temas centrais como:

Transformação digital;

Integração de sistemas;

Gestão patrimonial e perspectivas econômicas;

E-Social; e

Políticas públicas voltadas à otimização de recursos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação ativa do estado em fóruns nacionais impulsiona a excelência administrativa. “O estado tem se consolidado como referência em gestão pública eficiente na Região Norte. A troca de experiências com outros estados amplia nossa visão estratégica e contribui diretamente para aprimorar serviços, reduzir burocracias e entregar melhores resultados à sociedade”, ressaltou.

Representando o estado no evento, a secretária-adjunta da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Jakeline Mackerte, destacou a relevância da participação de Rondônia no encontro e o alinhamento do estado com as melhores práticas nacionais. “O Fórum do Consad é um ambiente estratégico para a construção de soluções inovadoras e integradas. Rondônia tem avançado significativamente na modernização da gestão, e estar presente nesse debate fortalece nossa capacidade de implementar políticas públicas mais eficientes, com foco em resultados para a população.”

O fórum também evidenciou a importância de ampliar o protagonismo da Região Norte nas discussões nacionais sobre gestão pública, considerando suas particularidades logísticas, territoriais e administrativas. Com a participação no evento, o governo de Rondônia demonstra a busca contínua por soluções que promovam uma administração pública moderna, transparente e orientada para resultados, além da inovação, a integração entre os entes federativos.

O QUE É O CONSAD?

O Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad) é uma entidade que reúne gestores estaduais de todo o país para promover a cooperação, o intercâmbio de boas práticas e o fortalecimento da gestão pública, com foco na modernização administrativa, inovação e maior eficiência nos serviços prestados à população.