Comunidade aprova construção de ponte na Estrada de Santo Antônio; moradores destacam qualidade e eficiência da obra

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 31/03/2026 às 12h00

Morador da região há mais de 20 anos, Romário Botelho acompanhou de perto, na manhã desta segunda-feira (30), os serviços finais da ponte sobre o igarapé Bate Estaca, localizada na Estrada de Santo Antônio, em Porto Velho. A nova estrutura solucionou um problema histórico de rompimento da pista no local.

Com estrutura metálica e canal reforçado com pedras rachão, a obra foi projetada para garantir maior vazão da água, evitando novos episódios de isolamento da comunidade. Para Romário, a intervenção representa um avanço significativo em relação às soluções anteriores.

“Foi uma solução muito boa. Antes, eram feitas apenas ações paliativas, como a troca de manilhas. Agora, vemos um trabalho diferente. Demorou um pouco mais, mas transmite muito mais confiança”, destacou.

Outro morador da região, Alex Ribeiro, que utiliza diariamente a estrada para levar e buscar a filha na escola, também elogiou a qualidade da obra.

“Essa obra da prefeitura ajudou muito, principalmente para quem tem criança na escola. Já dá para perceber claramente que a vazão da água melhorou. Antes eram duas manilhas que não suportavam a pressão; agora, vemos um serviço de qualidade, que deve durar por muito tempo”, afirmou.

De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ao permitir a vazão adequada do curso da água sem a necessidade de manilhas, o local deixará de sofrer com o rompimento da pista causado pela força da correnteza.

“Esse é um trabalho sério, feito para durar e garantir à comunidade que não haverá mais problemas de isolamento que há vários anos perturbam a rotina dessas pessoas. Dessa maneira, sólida e confiável, a prefeitura segue diligente às necessidades mais urgentes da população”, disse Léo Moraes.

O acesso pela Estrada de Santo Antônio já foi restabelecido, e a entrega oficial da ponte está prevista para esta terça-feira (31).