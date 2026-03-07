Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza operação Cidade Limpa

Por Assessoria

Publicada em 07/03/2026 às 08h46

A Operação Cidade Limpa é uma ação fundamental para a prevenção de problemas que afetam diretamente a vida da população. A ação está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, com o objetivo de promover a limpeza urbana, retirada de entulhos e conscientização da população.

Quando retiramos entulhos, limpamos terrenos, desobstruímos bueiros e orientamos os moradores, estamos prevenindo doenças, enchentes e diversos riscos ambientais. Muitas vezes, um simples lixo jogado na rua pode entupir um bueiro e causar alagamentos durante uma chuva forte. Da mesma forma, recipientes com água parada podem se tornar criadouros do mosquito da dengue, colocando em risco a saúde de toda a comunidade.

Por isso, a Operação Cidade Limpa não é apenas um trabalho do poder público, mas um compromisso de todos nós. Quando cada cidadão faz sua parte, cuidando do seu quintal e descartando corretamente o lixo, contribuímos para uma cidade mais segura, saudável e organizada. A Defesa Civil reforça que a prevenção sempre será o melhor caminho. Uma cidade limpa é uma cidade mais preparada para enfrentar os períodos de chuva, estiagem e outros desafios. Lembre-se: Defesa Civil somos todos nós.