Suspeito de roubo é espancado após tentar assaltar mulher em parada de ônibus

Por hora1rondonia.com

Publicada em 07/03/2026 às 10h00

Um suspeito de roubo foi espancado por populares na noite desta sexta-feira, na Avenida Nações Unidas, no bairro Triângulo 1, região central de Porto Velho.

De acordo com informações de testemunhas, o indivíduo chegou até uma parada de ônibus e, de posse de um simulacro de pistola, anunciou o assalto contra uma mulher que aguardava transporte no local. O criminoso teria exigido o telefone celular da vítima.

Populares que presenciaram a ação reagiram imediatamente e passaram a perseguir o suspeito. Ele foi alcançado na esquina da Rua Brasília com a Avenida Nações Unidas, onde acabou sendo espancado por várias pessoas, caindo ao chão.

Uma guarnição da Polícia Militar que passava pela região agiu rapidamente, conseguiu conter a situação e efetuou a prisão do suspeito, que foi algemado e recebeu voz de prisão. Como o homem apresentava ferimentos devido às agressões, uma equipe de resgate foi acionada para prestar socorro e encaminhá-lo a uma unidade médica.