PC Rondônia investiga tráfico e justiça bloqueio 10 milhões em bens

Por PC/RO

Publicada em 07/03/2026 às 09h45

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Repressão a Narcóticos (Denarc), apresentou o conjunto de provas que resultou na denúncia de 19 investigados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação, denominada Operação Matriarca, culminou ainda no bloqueio judicial de patrimônios que podem alcançar o montante de R$ 10 milhões, visando a descapitalização do crime organizado.

O objetivo da operação foi desarticular uma organização criminosa estruturada que atuava na região de fronteira com forte esquema de distribuição de entorpecentes. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil identificou a divisão de funções do grupo, que incluía desde o fornecimento e transporte da droga até a capital, até operadores financeiros responsáveis pela ocultação de valores.

Durante o trabalho investigativo, foram identificadas negociações de drogas por aplicativos de mensagens, com envio de fotos e vídeos dos entorpecentes, além de pagamentos realizados via PIX. A materialidade dos crimes foi confirmada por meio de apreensões anteriores e laudos toxicológicos produzidos durante o inquérito policial.

A operação, deflagrada em novembro de 2025, resultou no sequestro de sete veículos vinculados às atividades ilícitas, incluindo uma caminhonete de luxo avaliada em mais de R$ 350 mil. As provas reunidas pelo Denarc levaram o Ministério Público a oferecer a denúncia com a causa de aumento por transnacionalidade, devido à conexão do grupo com a fronteira.

Os fatos apurados revelaram um esquema complexo de movimentação financeira. Para impedir a ocultação de bens, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros, indisponibilidade de imóveis e restrições judiciais de veículos via sistemas Renajud e Sisbajud. Também houve comunicação à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o congelamento de investimentos dos envolvidos.

As investigações continuam com foco no rastreamento de patrimônio oculto para garantir que a organização criminosa seja totalmente desestruturada financeiramente.