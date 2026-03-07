Homem é agredido com tijoladas e pauladas na cabeça na zona sul

Por pvhnoticias.com

Um homem de aproximadamente 50 anos, ainda não identificado foi agredido neste sábado (07), na Rua Amazonas com Genebra, bairro Terra Prometida, zona sul de Porto Velho.

Testemunhas contaram que a vítima foi atacada por pelo menos dois indivíduos que usaram pedaços de madeira e tijolos para atacar o rapaz na região da cabeça.

Uma equipe do Samu foi chamada junto com a Polícia Militar. A vítima ferida recebeu atendimento e foi socorrida ao Hospital João Paulo II.