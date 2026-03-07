Andressa Urach fala sobre passado sexual e revela ter ficado com mais de dois mil homens

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/03/2026 às 10h08

A influenciadora e criadora de conteúdo Andressa Urach, de 38 anos, fez declarações pessoais durante participação no podcast Que Mais?, no YouTube. Na conversa, ela afirmou já ter tido relações sexuais com mais de dois mil homens ao longo da vida e falou sobre decisões que tomou para simbolizar uma nova fase em seu casamento.

Durante a entrevista, Urach explicou que passou por uma himenoplastia — procedimento cirúrgico de reconstrução do hímen — com o objetivo de viver simbolicamente a primeira relação sexual com o atual marido, o empresário Flávio Giglioli. Segundo ela, a iniciativa representou uma tentativa de iniciar um novo capítulo em sua vida pessoal.

“É uma cirurgia bem simples. Eu queria fazer um recomeço porque me casei e queria perder a virgindade com o meu marido. Sempre sonhei em perder a virgindade. E fui estuprada quando criança, não tive essa oportunidade de perder a virgindade. Fui vítima do abuso”, relatou.

A influenciadora disse ainda que a decisão teve um significado emocional importante. “Quando eu pensei nesse casamento, o quão bom estava me fazendo, o quanto eu estava feliz. E para também, na minha mente, apagar esse passado, apagar esses mil, dois mil homens, talvez, aos quais eu fiquei nesse decorrer da minha vida, foi uma forma simbólica, mas que pra mim tinha uma importância... É como se fosse um recomeço, uma nova aliança. Foi importante porque ele é importante para mim, queria que fosse diferente. Para mim foi bom, isso simboliza muito”, declarou.