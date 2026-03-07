Produção de armamento avançado dos EUA será quadruplicada, diz Trump

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 07/03/2026 às 10h01

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez o anúncio na rede social Truth Social, em plena campanha militar contra o Irã, após uma “reunião muito produtiva com as maiores empresas de defesa” do país, que concordaram em quadruplicar a produção de armas de alta tecnologia.

“A expansão começou três meses antes da reunião, e as fábricas e a produção de muitas dessas armas já estão em andamento. Temos um fornecimento praticamente ilimitado de munições de nível médio e médio-superior, que estamos usando, por exemplo, no Irã e, recentemente, na Venezuela. Mesmo assim, também aumentamos os pedidos nesses níveis”, disse Trump.

Da reunião participaram executivos de grandes empresas do setor de defesa, como BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman e Raytheon.

Segundo Trump, outra reunião foi agendada para daqui a dois meses.

“Estados de todo o país estão competindo para sediar essas novas fábricas”, acrescentou o presidente norte-americano.

O Irã tem questionado a capacidade dos Estados Unidos de manter munições suficientes para continuar os ataques no mesmo ritmo desde o início da ofensiva, no último sábado, enquanto as forças norte-americanas afirmam ter capacidade para manter a operação pelo tempo que for necessário.

As forças dos EUA e de Israel têm afirmado que estão reduzindo a capacidade ofensiva do Irã, especialmente no que diz respeito a mísseis balísticos e drones, durante os ataques em andamento.

Também hoje, Trump exigiu a “rendição incondicional” do Irã e afirmou que pretende participar da escolha dos futuros líderes do país e de sua reconstrução.

“Não haverá acordo com o Irã, apenas uma RENDIÇÃO INCONDICIONAL! Depois disso, e da escolha de um ou mais líderes ÓTIMOS E ACEITÁVEIS, com muitos parceiros e aliados maravilhosos e muito corajosos, trabalharemos incansavelmente para reconstruir o Irã, tornando-o economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca”, escreveu Trump na Truth Social, usando letras maiúsculas como costuma fazer.

“MAKE IRAN GREAT AGAIN! (TORNAR O IRÃ GRANDE NOVAMENTE!)”, acrescentou Donald Trump, adaptando ao Irã o seu conhecido slogan de campanha “Make America Great Again”.