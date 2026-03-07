Deputado Luizinho destaca importância do Dia Internacional da Mulher em 8 de março

Por Assessoria

Publicada em 07/03/2026 às 10h05

O deputado estadual Luizinho Goebel divulgou mensagem em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A data é reconhecida mundialmente como um momento de reflexão sobre direitos, conquistas sociais e participação feminina em diferentes setores da sociedade.

Em sua manifestação, o parlamentar ressaltou a relevância das mulheres na construção da família, no mercado de trabalho e na atuação política. Segundo ele, a data simboliza a luta histórica por igualdade de direitos e melhores condições de vida.

Reconhecimento às mulheres de Rondônia

Luizinho destacou o papel das mulheres rondonienses no desenvolvimento do Estado, citando a presença feminina em áreas como educação, saúde, empreendedorismo, setor produtivo e gestão pública.

O deputado também reforçou a importância de políticas públicas voltadas à proteção, valorização e promoção da autonomia feminina.

Data marca luta por direitos e igualdade

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, foi oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 1970 e é lembrado em diversos países com ações institucionais, eventos e homenagens.

A data reforça o debate sobre igualdade de gênero, combate à violência contra a mulher e ampliação da participação feminina em espaços de decisão.