Novos ataques russos deixam cinco mortos na Ucrânia

Por Agência Brasil

Publicada em 07/03/2026 às 09h49

Pelo menos quatro pessoas morreram após o bombardeio de um prédio residencial em Kharkiv (leste da Ucrânia) e uma morreu na região de Dnipropetrovsk (sudeste), que foi alvo de drones, artilharia e foguetes, segundo autoridades regionais.

Um balanço anterior das autoridades indicava dois mortos no ataque realizado pela Rússia contra um prédio residencial em Kharkiv.

“Como resultado do ataque inimigo, parte de um edifício residencial de cinco andares localizado no distrito de Kyivsky, em Kharkiv, foi praticamente destruída. Uma casa próxima também foi danificada”, escreveu na plataforma de mensagens Telegram o chefe da administração militar regional de Kharkiv, Oleg Synegoubov.

Synegoubov também informou que dez pessoas ficaram feridas, incluindo dois meninos de 6 e 11 anos e uma menina de 17 anos.

Em Chuguiv, também na região de Kharkiv, duas pessoas ficaram feridas em um “ataque com drones inimigos” contra uma casa no centro da cidade, afirmou anteriormente no Telegram a prefeita Galyna Minaeva.

Um alerta aéreo foi acionado durante a noite em toda a Ucrânia devido aos ataques russos.

A Força Aérea da Polônia informou na rede social X que enviou aviões militares para proteger seu espaço aéreo nas regiões de fronteira com a Ucrânia, como costuma fazer em casos de ataques de grande escala.

Em Zaporíjia (sul), um ataque russo deixou uma criança ferida, anunciou no Telegram o chefe da administração regional, Ivan Fedorov.