Secretaria de Saúde e Assistência Social participam da ação Justiça Rápida Itinerante

Por Assessoria

Publicada em 12/03/2026 às 08h37

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST), participará da ação Justiça Rápida Itinerante, que acontecerá no próximo domingo, dia 15 de março, das 8h às 14h, na Escola Orlando Bueno da Silva, localizada na Rua Pará, nº 1202, no bairro Nova Pimenta.

Durante a ação, a Secretaria Municipal de Saúde oferecerá diversos serviços à população, como vacinação, realização de testes rápidos e aferição de pressão arterial, reforçando as ações de cuidado e prevenção à saúde da comunidade.

Já a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho estará presente com atendimento do Cadastro Único, realizando inclusão, atualização cadastral e orientações sobre programas, projetos e serviços da assistência social disponíveis para a população.

A iniciativa faz parte do programa Justiça Rápida Itinerante, promovido pelo Poder Judiciário de Rondônia, que leva diversos serviços públicos para mais perto da comunidade, facilitando o acesso da população a atendimentos essenciais.

A orientação é para que as pessoas que participaram da triagem realizada no último domingo, 8 de março, compareçam ao local portando seus documentos pessoais para dar continuidade aos atendimentos e audiências previstas.