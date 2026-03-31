Sebrae em Rondônia realiza Dia de Campo de Cacauicultura em Jaru

Por sebrae

Publicada em 31/03/2026 às 08h00

Iniciativa promove profissionalização, sustentabilidade e aumento da produtividade do cacau com apoio de fundo europeu voltado ao desenvolvimento sustentável na América Latina

O campo virou sala de aula. E daquelas vivas, com cheiro de terra e cacau. O Sebrae em Rondônia realizou, na última sexta-feira (27), o Dia de Campo de Cacauicultura, na chácara Tiengo, zona rural de Jaru. O encontro reuniu produtores rurais, instituições parceiras e representantes do setor produtivo vindos de várias regiões do estado.

A proposta foi direta ao ponto: fortalecer a cadeia do cacau. Na prática, isso significa ensinar, trocar experiência e profissionalizar. O foco passou por manejo técnico, inovação, poda, controle de pragas e fermentação das amêndoas, etapas decisivas para a qualidade do produto final. Tudo isso com apoio do AL-INVEST Verde, programa financiado pela União Europeia que investe em projetos sustentáveis na América Latina.

Durante a abertura, o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, destacou o início da safra e o papel estratégico da propriedade que sediou o evento. Segundo ele, a chácara da família Tiengo se consolidou como referência na produção de cacau no estado e simboliza o avanço da cadeia produtiva em Rondônia.

“Inicia hoje a safra da colheita do cacau aqui na propriedade da família Tiengo, uma propriedade que é modelo e que reúne hoje autoridades e principalmente os nossos valorosos produtores de cacau do estado de Rondônia. O Governador coronel Marcos Rocha com todas as instituições que fazem parte da cadeia produtiva tem trabalhado cada vez mais. A amêndoa de cacau produzida aqui em Rondônia é uma das melhores amêndoas do mundo e isso não sou eu quem estou falando, é a própria indústria e o consumidor”, afirmou o secretário, ao reforçar o reconhecimento crescente do cacau rondoniense no mercado.

Quem também celebrou o momento foi o analista técnico do Sebrae em Rondônia, Nilo Oliveira, que contextualizou o evento como parte final de um ciclo de dois anos de trabalho com produtores e chocolateiros.

Para ele, o Dia de Campo marca não apenas um encontro técnico, mas o encerramento de um projeto que impactou diretamente cerca de 300 produtores no estado, promovendo capacitação e melhorias na produção.

“Hoje nós estamos aqui na propriedade do senhor Deuclídes Pires realizando um dos últimos eventos do projeto de cacauicultura com apoio da Al Invest Verde, que é um fundo europeu que apoia projetos na América Latina para desenvolvimento sustentável. A gente teve esse projeto por dois anos trabalhando com 300 produtores de cacau e com chocolateiros. E esse dia de campo é para celebrar o encerramento desse projeto”, explicou.

A integração entre instituições também foi destaque. A superintendente executiva da Cacauron, Débora Regina, ressaltou a importância da união entre diferentes setores para fortalecer a cultura do cacau em Rondônia.

Segundo ela, o evento reuniu produtores, entidades públicas e privadas em torno de um objetivo comum: elevar a qualidade da produção e valorizar o cacau regional por meio de conhecimento técnico e boas práticas.

“Hoje estamos aqui nesse dia de campo que une todos os setores produtivos do cacau em um momento em que vamos fortalecer a união e o manejo produtivo do cacau. Temos com apoio desse evento o Sebrae, a Seagri, grupo Ouro Verde, prefeitura de Jaru unidos para promover a valorização da cultura e amêndoas de cacau com uma tarde cheia de oficinas para melhorar o manejo da lavoura e do pós-colheita”, afirmou.

Dono da propriedade que recebeu o evento, o produtor Deuclídes Pires falou com orgulho de abrir as porteiras para receber participantes de várias regiões. Para ele, o momento é simbólico, tanto pela celebração do Dia Nacional do Cacau quanto pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

“Estamos hoje comemorando o Dia Nacional do Cacau e para nós aqui dos chocolates Tiengo temos muito orgulho em receber todo esse pessoal, em especial as caravanas de vários pontos do estado. E quero agradecer a quem faz esse evento, como o Sebrae, que tem nos dado, como produtor, uma força muito grande e sou muito grato por tudo”, destacou.

Mais do que um evento pontual, o Dia de Campo deixa um recado claro: o cacau de Rondônia não quer só crescer, quer se destacar. E, pelo visto, já começou.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).