Recursos assegurados por Cirone garantem aquisição de caminhão e de novos implementos agrícolas

Por Eli Batista

Publicada em 24/03/2026 às 13h40

O município de Mirante da Serra foi contemplado com um caminhão cavalo mecânico e associações de produtores rurais de Alvorada do Oeste e de Cacoal com novos implementos agrícolas. Os investimentos se tornaram realidade por meio de recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró.

O caminhão do modelo cavalo mecânico, entregue no último dia 6, foi adquirido pela Prefeitura, com recursos no valor de R$ 1 milhão, assegurados pelo deputado, a pedido da vereadora Brenda Emerick. O veículo deverá reforçar a estrutura da Secretaria de Obras.

De acordo com Brenda Emerick, o caminhão será utilizado principalmente para o transporte de máquinas e equipamentos pesados, fundamentais para a manutenção das estradas rurais, apoio à agricultura familiar e melhoria da infraestrutura rural e urbana do município. “Sabemos que Mirante da Serra tem uma grande demanda por logística eficiente e esse investimento vem justamente para atender essa necessidade, com mais agilidade e economia”, explicou a vereadora.

Em Alvorada do Oeste, houve entrega de implementos agrícolas nos dias 1º e 14 desse mês. A Associação dos Produtores Rurais da Linha 76 (ASPROSEIS) foi contemplada com um pulverizador e a Associação dos Produtores Rurais Martim Pescador (ASPRAMP), com uma colhedora de forragem e uma grade niveladora. Os equipamentos foram reivindicados pelo vereador Oscar Porto. “O deputado Cirone tem sido um grande parceiro de Alvorada, assegurando recursos para diversos setores, inclusive para a agricultura familiar”, disse Oscar.

Os recursos assegurados por Cirone Deiró contemplaram também, durante o mês de março, o Centro de Autismo de Cacoal, que recebeu vários equipamentos tecnológicos, inclusive mesas interativas, notebooks e tablets. A instituição foi criada há três anos e atende 320 crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os investimentos em benefício do Centro do Autismo foram solicitados pelo vereador Zivan Almeida. “A chegada desses equipamentos é mais uma ação que se torna realidade, por meio do trabalho do nosso deputado Cirone”, disse Zivan.