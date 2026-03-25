Primavera de Rondônia recebe investimentos para sinalização viária por meio de convênio entre governo e prefeitura

Por Luciane Gonçalves

Publicada em 25/03/2026 às 14h14

Convênio para a execução de melhorias na sinalização viária de Primavera de Rondônia e do distrito de Nova Querência foi firmado por meio do governo de Rondônia, em uma parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) e a prefeitura do município. A solenidade de assinatura ocorreu na quarta-feira (18), na Câmara de Vereadores, reunindo autoridades, lideranças locais e a comunidade.

O investimento de R$ 553.590,44 atende a uma demanda antiga da população e prioriza pontos sensíveis do município, para implantação de uma sinalização eficiente, como cruzamentos e lombadas, por exemplo. Para o governador Marcos Rocha, investir em sinalização é organizar o trânsito e proteger vidas. “Esse é o

compromisso do governo com os municípios de Rondônia”, pontuou.

SINALIZAÇÃO URBANA

O Termo de Convênio nº 357/2025/PGE-DETRAN prevê a implantação de sinalização vertical e horizontal em vias urbanas de Primavera de Rondônia e no distrito de Nova Querência. O projeto inclui a instalação de 267 placas de regulamentação e advertência, implantação de faixas de pedestres e dispositivos de canalização de fluxo, além de outras melhorias na sinalização horizontal. Todo o planejamento foi desenvolvido com o apoio técnico do Departamento de Engenharia de Tráfego (Ditet) do Detran-RO.

Durante a solenidade de assinatura do convênio, o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reforçou que a sinalização orienta, organiza e salva vidas. “No entanto, é fundamental que cada condutor faça a sua parte, respeitando as leis e o próximo. Nosso trabalho é criar condições para um trânsito mais seguro e consciente em todo o estado”, destacou.

INVESTIMENTO NOS MUNICÍPIOS

O convênio com Primavera de Rondônia integra um conjunto de investimentos do governo do estado, por meio do Detran-RO, voltados à melhoria da sinalização viária nos municípios. Somente no ano de 2025, foram destinados cerca de R$ 19 milhões em convênios com diversas prefeituras.

Municípios como Ariquemes, Jaru, Rolim de Moura, Parecis, Nova Mamoré, Teobroma, Santa Luzia, Itapuã do Oeste e, agora, Primavera de Rondônia foram contemplados. Em outros municípios como Ji-Paraná, por exemplo, o trabalho está em fase de estudo técnico de engenharia de tráfego para posterior elaboração de projetos de sinalização viária.