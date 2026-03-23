PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem fortes precipitações nesta segunda-feira (23)

A previsão do tempo para esta segunda-feira (23) na Região Norte indica muita instabilidade.
Acre, Rondônia, Roraima e Amapá registram muitas nuvens com pancadas de chuva.
No Amazonas, chove com intensidade em Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.
No Pará, há muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Paragominas, Dom Eliseu e Goianésia do Pará.
No Tocantins, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas em Natividade, Conceição do Tocantins e São Valério.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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