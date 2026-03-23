Policia Militar recupera motos com restrição de furto na zona sul

Por PM/RO

Publicada em 23/03/2026 às 08h40

Porto Velho (RO) – Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações Policiais – CIOP para averiguar a localização de uma motocicleta no bairro Castanheira, na capital. Ao chegar ao endereço indicado, na rua das Torres, em uma área de difícil acesso, os policiais localizaram o veículo.

Durante diligências nas proximidades, os militares encontraram ainda outra motocicleta, de cor branca. Após consulta veicular, foi constatado que a motoneta possuía restrição de furto/roubo registrada desde setembro de 2025.

Já a outra motocicleta havia sido parcialmente desmontada, com a retirada de peças como tanque, assento, painel, roda traseira e rastreador.

Com bastante dificuldade, os policiais conseguiram retirar os veículos do local. Na presença do proprietário de uma das motocicletas, ambas foram transportadas em uma caminhonete até a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, onde foram apresentadas para as providências cabíveis.