SINTERO informa andamento das negociações com a Prefeitura de Porto Velho em assembleia municipal

Por SINTERO

Publicada em 23/03/2026 às 08h24

Na assembleia municipal realizada no dia 19 de março, a presidência e a diretoria do SINTERO apresentaram à categoria informes sobre as reuniões recentes com a Prefeitura de Porto Velho, referentes às pautas da educação municipal. Durante a atividade, a categoria também aprovou a pauta de valorização de 2026, que orienta as reivindicações do sindicato nas negociações com o Executivo.

No dia 17 de março, representantes da Regional Norte e da Executiva do SINTERO estiveram na Prefeitura para dar continuidade às tratativas com o chefe de gabinete do prefeito, Sérgio Paraguassu, e, no dia 18, com o secretário municipal de Administração, Antônio Figueiredo, que prestaram esclarecimentos sobre os principais pontos:

Piso salarial: a Prefeitura informou que está pagando os 5,4% em forma de complemento para os que têm salário abaixo do piso e está fazendo o impacto para implantação na carreira dos professores/as. Na oportunidade, o SINTERO solicitou que seja implantado também para técnicos/as educacionais e monitores.

Plano de Cargos e Carreiras (Lei nº 360/2009): a gestão municipal confirmou que a comissão responsável pela reformulação do PCCR deve ser nomeada em abril, dando início às discussões formais.

Concurso público: o chefe de gabinete do prefeito e o secretário de Administração confirmaram que o processo está em fase avançada, com previsão de definição das bancas examinadoras até abril, contemplando áreas da educação.

Licença-prêmio: o secretário da Semad afirmou que processos antigos foram regularizados, e novos pedidos seguem sendo pagos conforme a ordem de protocolo.

Seleção de diretores: segundo informações do Sérgio Paraguassu, o edital para diretores e vice-diretores será lançado até o final de março.

Reflexos de horas extras e resíduos de insalubridade: os reflexos de horas extras terão início de pagamento em abril. Já os resíduos de insalubridade tiveram relação divulgada, e o pagamento será realizado no mês de março.

Além das pautas relacionadas às negociações com a Prefeitura, também foram repassados informes à categoria. Entre eles, o SINTERO destacou a realização do 16º Congresso da Educação, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de abril, e a 2ª edição da Festa do Trabalhador e da Trabalhadora, marcada para o dia 1º de maio, quando haverá o 1º Castelão da Regional Norte, organizado para contemplar 5 mil filiados.

Uma nova reunião já está pré-agendada para o dia 20 de abril, quando os pontos discutidos devem voltar à mesa, com expectativa de avanços.