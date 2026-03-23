Mulher tem carro roubado após ser mantida como refém de bandidos

Por pvhnoticias.com

Publicada em 23/03/2026 às 08h50

A mulher contou que estava saindo de casa no carro dela, quando foi abordada por três bandidos encapuzados e armados que chegaram em um veículo de cor prata, depois levada para dentro de casa e mantida como refém.

Os criminosos faziam ameaças de morte enquanto buscavam objetos de valor e procuravam dinheiro, em seguida colocaram a vítima no próprio carro modelo HB20 e passaram várias horas rodando com ela, até a abandonarem.

A PM toi chamada e chegou a fazer buscas, mas somente pela manhã desta segunda-feira (23), o veículo foi localizado abandonado na Rua Fluminense, bairro Lagoinha. O caso é investigado pela Polícia Civil.