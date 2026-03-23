Bolsa Família: Ji-Paraná avança na saúde e supera a meta do programa 

E a 1ª pesagem obrigatória já iniciou — etapa essencial para manter o benefício ativo e garantir o acompanhamento de saúde da família.
Horário: 7h30 às 13h30
Locais de atendimento:
• Posto de Pesagem (ao lado do Feirão do Produtor)
• Academia da Saúde (NASF) – Bairro BNH
• UBS Nova Londrina
• UBS Nova Colina
A pesagem ajuda a manter: pré-natal com segurança, acompanhamento infantil, vacinas em dia e avaliação nutricional.
Evite o bloqueio do seu benefício!
Informações: 3422-7288
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