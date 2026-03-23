Bolsa Família: Ji-Paraná avança na saúde e supera a meta do programa 

Por Assessoria

Publicada em 23/03/2026 às 08h45

E a 1ª pesagem obrigatória já iniciou — etapa essencial para manter o benefício ativo e garantir o acompanhamento de saúde da família.

Horário: 7h30 às 13h30

Locais de atendimento:

• Posto de Pesagem (ao lado do Feirão do Produtor)

• Academia da Saúde (NASF) – Bairro BNH

• UBS Nova Londrina

• UBS Nova Colina

A pesagem ajuda a manter: pré-natal com segurança, acompanhamento infantil, vacinas em dia e avaliação nutricional.

Evite o bloqueio do seu benefício!

Informações: 3422-7288