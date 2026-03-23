Hospital Regional Perpétuo Socorro recebe novos equipamentos para fortalecimento do Centro Cirúrgico

Por Assessoria

Publicada em 23/03/2026 às 08h36

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio do Fundo Municipal de Saúde, recebeu novos equipamentos permanentes destinados ao Centro Cirúrgico do Hospital Regional Perpétuo Socorro, com o objetivo de fortalecer a estrutura hospitalar e ampliar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Dr. Taissa Sousa, no valor de R$ 2.134.000,00 representando um importante investimento para a rede pública de saúde do município.

Entre os equipamentos recebidos estão aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros, foco cirúrgico móvel, monitores multiparâmetros, camas hospitalares, bombas de infusão, biombos, carros de emergência, carros de transporte, suportes de soro, mesas auxiliares, armários hospitalares, hampers, escadas hospitalares, negatoscópios e outros itens essenciais para o funcionamento do centro cirúrgico.

O principal objetivo da aquisição é retomar os serviços cirúrgicos eletivos de média complexidade no Hospital Regional Perpétuo Socorro, garantindo melhores condições de trabalho para as equipes médicas e de enfermagem, além de assegurar mais segurança, eficiência e qualidade no atendimento aos pacientes.

Com a chegada dos novos equipamentos, o hospital passa a contar com uma estrutura mais moderna e adequada, permitindo a ampliação dos atendimentos e contribuindo diretamente para a melhoria da saúde e do bem-estar da população de Guajará-Mirim.

A gestão municipal reforça que investimentos na área da saúde são fundamentais para fortalecer o sistema público e garantir um atendimento cada vez mais digno, humanizado e eficiente para todos os cidadãos.