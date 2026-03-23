Colisão frontal entre carro e moto tira a vida de jovem na BR-364

Por hora1rondonia.com

Publicada em 23/03/2026 às 08h50

Um grave acidente de trânsito registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na morte da jovem motociclista identificada como Sofia de Lima Bezerra Brito, 20 anos, na tarde deste domingo (22), na BR-364, nas proximidades da Vila Princesa, a cerca de 12 quilômetros de Porto Velho, no sentido ao Estado de Rio Branco.

O acidente chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local devido à violência do impacto e à cena deixada na rodovia. De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondônia, a Jovem conduzia uma motocicleta modelo Yamaha R3 Monster e seguia pela rodovia no sentido Porto Velho, quando, por circunstâncias ainda desconhecidas, acabou invadindo a pista contrária.

No momento da invasão, a motocicleta colidiu frontalmente com um veículo modelo Fox que trafegava no sentido oposto. O impacto foi extremamente forte, evidenciando a gravidade da colisão. Com a força da batida, a jovem foi arremessada ao solo e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, porém, ao chegarem, apenas puderam constatar o óbito.

A área do acidente foi isolada para os trabalhos da perícia técnica, que deverá apontar as causas exatas da tragédia. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou toda a ocorrência e realizou os procedimentos necessários no local. A vítima estava cursava o 5º período da faculdade de Direito na capital e era apaixonada por motocicletas de altas cilindradas.