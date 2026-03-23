Rolim de Moura conquista destaque estadual em premiação do Sebrae

Por Assessoria

Publicada em 23/03/2026 às 08h32

O município de Rolim de Moura foi reconhecido em nível estadual durante cerimônia promovida pelo Sebrae, realizada na quinta-feira, 20, em Porto Velho, que premiou iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico nos municípios.

A cidade conquistou o 1º lugar em Rondônia no programa Cidade Empreendedora, com um projeto desenvolvido na temática Compras Públicas, que tem como objetivo ampliar a participação de empresas locais nos processos licitatórios, incentivando a circulação de recursos dentro do próprio município.

Além disso, Rolim de Moura recebeu o Selo Prata de Referência em Atendimento, concedido por meio do Selo de Referência em Atendimento, reconhecimento que avalia a qualidade dos serviços prestados aos empreendedores nas Salas do Empreendedor em todo o país.

A certificação evidencia o nível de organização e eficiência da Sala do Empreendedor no município, reforçando o compromisso com a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos empreendedores.

Os resultados refletem o trabalho conjunto entre a administração municipal e o Sebrae, com destaque para o apoio do escritório regional da instituição, que teve papel fundamental no desenvolvimento das ações, oferecendo orientação técnica, capacitações e suporte contínuo ao município.

A premiação reforça o compromisso de Rolim de Moura com a implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, incentivo aos pequenos negócios e fortalecimento da economia local.