Deputado Luizinho Goebel entrega trator e implementos à Associação Serra Azul em Nova Brasilândia

Por Assessoria

Publicada em 23/03/2026 às 08h20

O deputado estadual Luizinho Goebel participou da entrega de um trator com implementos agrícolas para a Associação Serra Azul, localizada na Linha 38, lado sul, em Nova Brasilândia D’Oeste.

Investimento na agricultura

O investimento total foi de R$ 250 mil, com o objetivo de atender diretamente os produtores rurais ligados à associação. A iniciativa busca fortalecer a agricultura familiar e ampliar a capacidade de produção na região.

Apoio aos produtores rurais

De acordo com o deputado, a entrega dos equipamentos contribui para melhorar as condições de trabalho no campo e incentivar o desenvolvimento das atividades agrícolas.

Fortalecimento das associações

A Associação Serra Azul, situada na Linha 38, é uma das entidades beneficiadas com o recurso, que deve auxiliar na produção e no atendimento às demandas dos produtores locais.

A ação faz parte de iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor rural, com foco em estrutura, produtividade e apoio às associações agrícolas do estado.