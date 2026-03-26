Porto Velho amplia produção de cacau com mudas e tecnologia

Por Jean Carla Costa

Publicada em 26/03/2026 às 11h36

Nesta quinta-feira, 26 de março, é celebrado o Dia Nacional do Cacau, uma cultura que ganha cada vez mais força em Rondônia e se consolida como alternativa de renda sustentável para agricultores familiares. Em Porto Velho, a data marca os avanços promovidos pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), em parceria com o Senar Rondônia, dentro do Projeto Fomenta Cacau.

A iniciativa tem como foco a produção de mudas de qualidade, com estrutura adequada e capacitação técnica, garantindo mais produtividade e segurança ao produtor rural. O projeto prevê a produção de mais de 94 mil mudas, que beneficiarão cerca de 85 agricultores, ampliando a diversificação e a geração de renda no campo.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforça que investir na cacauicultura é investir no futuro da capital. “Estamos trabalhando para transformar Porto Velho em referência na produção de cacau, gerando emprego, renda e desenvolvimento sustentável para nossas famílias rurais.”

A ação é resultado da união entre poder público e instituições do setor produtivo, fortalecendo toda a cadeia da cacauicultura no município. Além da produção, técnicos da Semagric passaram por capacitação oferecida pelo Senar, assegurando que as mudas sejam produzidas com alto padrão de qualidade e tecnologia.

Para o secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, o projeto representa um avanço importante para o campo. “O Projeto Fomenta Cacau é uma estratégia importante para incentivar novos cultivos e fortalecer a agricultura familiar. Com a produção dessas mudas, conseguimos levar tecnologia, conhecimento e oportunidades de geração de renda aos produtores”, destacou.

A ação é resultado da união entre poder público e instituições do setor produtivo

Já o superintendente do Senar Rondônia, Elmerson Lira da Cruz, enfatiza a importância da parceria para o fortalecimento do setor. “O Fomenta Cacau permite que pequenos produtores implantem lavouras mais produtivas e seguras, com capacitação e acompanhamento técnico. É uma ação estruturante para o desenvolvimento rural de Porto Velho”.

Com clima favorável e tradição agrícola, Rondônia já se destaca como um dos principais produtores de cacau do país, e iniciativas como essa reforçam o potencial da capital para crescer nesse segmento.

Neste Dia Nacional do Cacau, Porto Velho celebra não apenas o fruto que dá origem ao chocolate, mas o fortalecimento de uma cadeia produtiva que gera oportunidades, sustentabilidade e desenvolvimento para o campo.