Polícia Civil prende suspeito de homicídio e apreende armas em Abunã

Publicada em 06/03/2026 às 11h48

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 10ª Delegacia de Polícia de Nova Mutum, com apoio da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas de Porto Velho, deflagrou na manhã desta sexta-feira (6) o cumprimento de mandado de prisão da investigação que apura o homicídio de R. P. de S. O crime ocorreu no dia 30 de janeiro deste ano, no distrito de Abunã, em Porto Velho, tendo como alvo a vítima de trinta e cinco anos, morta a tiros.

O objetivo da ação é prender os responsáveis pelo crime e retirar armas de circulação na localidade da Vila da Penha. Com o cumprimento dos mandados, a Polícia Civil busca interromper a atuação de criminosos na região e garantir a segurança dos moradores, dando uma resposta rápida ao assassinato ocorrido.

De acordo com as investigações, a vítima foi surpreendida pelos suspeitos após uma discussão ocorrida horas antes do crime. Testemunhas relataram ter ouvido cerca de três disparos de arma de fogo e, logo em seguida, R. P. de S. foi encontrado sem vida perto de sua casa, com ferimentos na cabeça.

As apurações apontam que um dos presos é suspeito de atuar como matador de aluguel na região. Por esse motivo, a operação foi batizada de “Último Disparo”, focando em neutralizar a conduta violenta dos investigados.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes policiais localizaram e apreenderam um grande quantitativo de material bélico. Foram retiradas de circulação uma pistola calibre .40 e um revólver calibre .38, ambos com numeração raspada, além de uma carabina M1 calibre .30, duas espingardas calibre .28 e uma garrucha calibre .36.

Também foram apreendidas cento e trinta e oito munições de diversos calibres, sendo vinte e nove de calibre .40, trinta e quatro de calibre .38, quarenta e uma de calibre .30 e trinta e quatro de calibre .22. Os dois homens apontados como autores do homicídio foram presos e o material passará por análise pericial.

Com as prisões e a retirada das armas de circulação, a Polícia Civil conclui mais uma etapa na elucidação de crimes contra a vida no interior do Estado.