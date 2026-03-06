Motorista de app, apenado e comparsa são presos por tráfico na zona Leste

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 06/03/2026 às 08h50

Um motorista de aplicativo de 32, um apenado monitorado de 21 e outro rapaz de 19 anos foram presos por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (05).



A prisão foi realizada pela Polícia Militar, através do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR) na Rua Fábia, bairro Igarapé, na zona Leste da capital de Rondônia.

Os policiais militares disseram que estavam fazendo abordagem de rotina em um motociclista no momento em que viram o trio passando em um carro elétrico.



A equipe da PM teria notado os três apresentando muito nervosismo, decidiu ir atrás e fazer a abordagem.



No momento da revista, foram encontradas 81 porções de drogas próximas ao apenado que estava no banco da frente.



O condutor do carro de imediato alegou que estava apenas fazendo uma corrida. No entanto, ele também acabou preso, pois não tinha nenhuma corrida aberta pelo aplicativo.



Os três foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes. O apenado Marcelo Henrique F. B., usava tornozeleira justamente por crime de tráfico.