Mulher é baleada durante roubo de moto no residencial Cristal da Calama

Por Newsrondonia.com

Publicada em 06/03/2026 às 08h40

Uma mulher foi baleada durante um roubo de motocicleta na noite desta quinta-feira (5), na Rua Celestita, no residencial Cristal da Calama, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações preliminares, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar de Rondônia foram acionadas após a vítima ser atingida por disparos de arma de fogo durante o assalto.

Segundo relatos iniciais, a mulher foi atingida nas duas pernas enquanto criminosos realizavam o roubo. Após o ataque, os suspeitos fugiram levando a motocicleta da vítima. O veículo levado pelos assaltantes é uma Honda Biz preta, de placa OXL-4228.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local da ocorrência por equipes do Samu e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, referência no atendimento de urgência e trauma no estado. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela região logo após o crime, porém até o momento os suspeitos não foram localizados.