PM de Rondônia sobe ao pódio na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de IPSC

Por Pimenta Virtual

Publicada em 06/03/2026 às 08h29

O subtenente Gleison Palharin de Souza, da Polícia Militar de Rondônia, conquistou a 3ª colocação na 1ª Etapa do XXXVIII Campeonato Brasileiro de IPSC Handgun e também no VII Campeonato Brasileiro de IPSC CCP, realizados na cidade de Rio Verde.

A competição é uma das mais importantes do calendário nacional do tiro prático e reuniu atletas de alto nível de diversas regiões do país. O evento marca o início da temporada nacional e tem peso significativo no ranking, além de ser fundamental para a formação das equipes que representarão o Brasil no próximo Campeonato Mundial da modalidade.

Com desempenho técnico de alto nível, precisão e consistência nas provas, o policial militar rondoniense se destacou entre os melhores atiradores do Brasil. Além do excelente resultado individual, na disputa por equipes os competidores conquistaram o 1º lugar, reforçando ainda mais a relevância da participação.

O resultado consolida o nome de Gleison Palharin de Souza entre os principais atletas da modalidade no cenário nacional e evidencia o potencial do esporte em Rondônia, projetando o estado entre os destaques do tiro prático brasileiro.