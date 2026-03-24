Pesquisa aponta Marcos Rogério à frente para o governo e Bruno Scheid liderando cenário ao Senado em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/03/2026 às 11h17

Pesquisa divulgada pelo Instituto Veritá nesta segunda-feira (23) indica o senador Marcos Rogério (PL) à frente na disputa pelo Governo de Rondônia nas eleições de 2026. O levantamento também aferiu as intenções de voto para o Senado Federal.

No cenário estimulado para o governo — quando os nomes dos possíveis candidatos são apresentados aos entrevistados — Marcos Rogério aparece com 38,9% das intenções de voto válidas. Na sequência, figuram Léo Moraes (Podemos), com 20,2%, Adailton Fúria (PSD), com 18,8%, e Expedito Netto (PT), com 10,6%. Hildon Chaves (PSDB) registra 10,4%, enquanto Samuel Costa (Rede) soma 1,1%.

Apesar de aparecer entre os nomes testados, Léo Moraes não declarou publicamente que pretende disputar o Governo de Rondônia em 2026.

Os números indicam, neste momento, possibilidade de segundo turno, já que nenhum dos nomes atinge a maioria absoluta dos votos válidos.

No cenário estimulado para o Senado, Bruno Bolsonaro Scheid (PL) aparece com 32,4% das intenções de voto válidas, seguido por Fernando Máximo (União Brasil), com 20,3%, e Confúcio Moura (MDB), com 11,8%. Na sequência, aparecem Marcos Rogério (PL), com 7,9%, e Sílvia Cristina (PP), com 7,7%.

O levantamento também mostra que o eleitorado ainda está em fase inicial de definição. Apenas 18,8% dos entrevistados afirmaram já ter um candidato ao governo, enquanto 81,2% disseram não saber em quem votar.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 19 de março de 2026, com 1.220 eleitores em Rondônia. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O estudo foi realizado pelo Instituto Veritá, por iniciativa própria, e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RO-05454/2026.