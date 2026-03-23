Obra no Cedel do Jardim Santana feita pelo governo de Rondônia avança e garante espaço mais moderno e acessível

Por Bruna Farias

Publicada em 23/03/2026 às 11h45

Com investimento de mais de R$ 3 milhões, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), realiza a obra de revitalização e ampliação do Centro de Desporto e Lazer (Cedel), no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho. A obra tem cerca de 42% de execução. O objetivo é oferecer mais lazer e qualidade de vida para a população da zona Leste que considera o espaço como ponto para o convívio social.

Com investimento de mais de R$ 3 milhões, a obra registra cerca de 42% de execução.

Criado por volta de 1999 como um espaço voltado à prática esportiva e ao convívio social, o Cedel do Jardim Santana se consolidou, ao longo dos anos, como ponto de encontro da comunidade. No entanto, com o desgaste natural da estrutura, surgiu a necessidade de intervenções para garantir mais segurança, conforto e qualidade aos usuários.

ESPAÇO MAIS MODERNO E ACESSÍVEL

Com área total de 18.181,54 metros quadrados, a obra contempla a reestruturação do campo de futebol society, construção e adequação de quadras esportivas, implantação de pista de caminhada e playground, além de melhorias nos banheiros e na infraestrutura geral. A proposta é transformar o Cedel em um ambiente mais completo e funcional, capaz de atender diferentes públicos e incentivar a prática esportiva, o lazer e a convivência da comunidade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a qualidade de vida da população. “O governo do estado tem trabalhado para fortalecer o acesso do cidadão ao lazer, esporte e socialização, com obras que impactam diretamente a vida das pessoas”, pontuou.

O secretário da Seosp, Elias Rezende, ressaltou que a intervenção integra um conjunto de ações voltadas à requalificação de espaços públicos em todo o estado. “Estamos transformando áreas que antes tinham limitações em ambientes mais completos, preparados para atender crianças, jovens e famílias com mais conforto e segurança”, afirmou.