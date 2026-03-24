Número de mortos em queda de avião militar na Colômbia sobe para 66

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 24/03/2026 às 09h57

Pelo menos 66 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após a queda de um avião militar no sudoeste da Colômbia, segundo o balanço mais recente divulgado pelas autoridades.

A aeronave, um modelo Hercules C-130, levava 125 pessoas a bordo e caiu na manhã de segunda-feira, pouco depois de decolar de Puerto Leguízamo, no departamento de Putumayo, próximo à fronteira com o Equador.

Entre as vítimas estão 58 soldados, seis integrantes da Força Aérea e dois policiais. Ao todo, 81 pessoas ficaram feridas e foram socorridas, segundo autoridades locais.

O resgate tem sido dificultado pelas condições do local do acidente. De acordo com o governo regional, equipes enfrentam obstáculos para retirar vítimas e prestar atendimento no pequeno aeroporto da região.

Imagens divulgadas mostram destroços em chamas, com fumaça densa se espalhando pela área. Parte das munições transportadas pelo avião explodiu após a queda, o que também foi ouvido em vídeos que circulam nas redes sociais.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, lamentou o episódio e classificou o acidente como “terrível”. Ele também afirmou que o caso reforça a necessidade de modernização da frota militar do país. As causas da queda ainda são desconhecidas.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, descartou, até o momento, a hipótese de ataque. Segundo ele, não há indícios de ação de grupos armados na região.

A área onde ocorreu o acidente é marcada por operações militares frequentes devido à presença de organizações ligadas ao tráfico de drogas na fronteira entre Colômbia e Equador.

Este é o segundo acidente envolvendo um avião do modelo C-130 na América do Sul em menos de um mês. Em fevereiro, uma aeronave boliviana caiu próximo a La Paz durante uma aterrissagem, deixando 24 mortos.

O Hercules C-130 é um avião militar de transporte amplamente utilizado no mundo, conhecido pela capacidade de operar em pistas curtas e transportar tropas, equipamentos e veículos.