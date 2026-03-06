Nova Mamoré receberá terceira ambulância destinada pelo deputado Ezequiel Neiva

Por Alexandre Almeida

Publicada em 06/03/2026 às 08h10

Ambulância garantirá mais agilidade no transporte de pacientes e no acesso aos serviços de saúde (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) participará nesta sexta-feira (06), às 16h30, da entrega de uma ambulância que ficará à disposição da comunidade para reforçar o atendimento à saúde da população no distrito de Palmeiras, em Nova Mamoré. O veículo irá atender diretamente os moradores do distrito de Palmeiras, do Assentamento Tiago Caezempin e de toda a região, garantindo mais agilidade no transporte de pacientes e no acesso aos serviços de saúde.



Segundo o parlamentar, a entrega representa mais um passo importante para ampliar a estrutura de atendimento no município. “Essa é mais uma conquista importante para fortalecer o atendimento à saúde da nossa população. Recentemente, já entregamos uma ambulância UTI para o distrito de Jacinópolis e outra para Nova Dimensão, e agora damos mais esse passo para ampliar a estrutura de atendimento em Nova Mamoré”, destacou Ezequiel Neiva.



Com a nova entrega, esta será a terceira ambulância destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva ao município de Nova Mamoré, beneficiando diretamente os distritos de Jacinópolis, Nova Dimensão e, agora, a comunidade do distrito de Palmeiras e do Assentamento Tiago Campin. “O objetivo é fortalecer a rede de atendimento e garantir mais segurança e rapidez no deslocamento de pacientes que necessitam de cuidados médicos”, frisou o parlamentar.



A ação é resultado da parceria do parlamentar com o prefeito Marcélio Brasileiro (PL) e com lideranças do município, reforçando o compromisso conjunto em atender as principais demandas da população. Também atuam nesse trabalho os vereadores Adalto Ferreira (União Brasil) e Toinho Barroso (União Brasil), além do secretário municipal de Agricultura, Abílio Baiano, e do ex-vereador Zé Carlos.