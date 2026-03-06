Deputado Luizinho Goebel destina R$ 100 mil para realização da XX Copa AVV em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 06/03/2026 às 15h20

O deputado estadual Luizinho Goebel destinou R$ 100.000,00 para a realização do projeto “XX Copa AVV”, em Vilhena (RO). A nota de empenho já foi expedida, viabilizando a execução das atividades previstas.

O valor será aplicado na aquisição de materiais esportivos, contratação de arbitragem, hospedagem, sonorização e alimentação.

A iniciativa tem como finalidade garantir a estrutura necessária para a realização do evento esportivo, que integra o calendário local e reúne atletas e equipes da região.

O recurso faz parte das ações parlamentares voltadas ao incentivo ao esporte e à promoção de atividades esportivas no município.