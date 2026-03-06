Bolsonaro no lançamento da pré-candidatura de Rogério, chefe de gabinete de deputado disputa Câmara Federal, Chaves aceitaria ser vice?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Federal – A chefe de gabinete do deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), corregedor parlamentar de Assembleia Legislativa (Ale), Irma Fogaça, irá enfrentar as urnas, mais uma vez, na disputa e uma das oito vagas da Câmara Federal. Irma foi candidata a deputada estadual nas eleições de 2018, pelo PHS e, mesmo sem ter uma estrutura adequada conseguiu somar 8.413 votos em uma campanha franciscana, ficando na suplência. Nas eleições de outubro Irma estará novamente na disputa, mas desta vez para a Câmara Federal, pelo PL, formatando parceria com Jean Mendonça, que é pré-candidato a deputado estadual, e tem uma ampla folha de serviços prestados em Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Cacoal, Parecis, Rolim de Moura e demais municípios vizinhos, além de porto Velho.

PL – Está programada para o próximo dia 14, a vinda a Rondônia do senador Flávio Bolsonaro, na solenidade de lançamento da pré-candidatura a governador do senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado. Flávio é filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro e está sendo apontado como pré-candidato ao cargo, que já foi ocupado pelo pai nas eleições gerais de outubro. Na oportunidade, o deputado federal Fernando Máximo, que recebeu o maior número de votos (85.526) nas eleições de 2022, está cotado para concorrer a uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Rogério e Confúcio Moura, que preside o MDB no Estado.

PL II – O encontro será realizado no Espaço Vera Cruz com a participação de lideranças de Ji-Paraná e de municípios que fazem parte da região central, polarizada pelo segundo maior e mais importante município econômica, social e politicamente de Rondônia. Quem também estará se filiando ao PL é o pecuarista Bruno Scheid, amigo pessoal do ex-presidente Bolsonaro e residente na cidade. A mobilização em Ji-Paraná será praticamente a largada do partido no Estado, para as eleições deste ano. O PL pretende eleger o futuro governador (Marcos Rogério), uma das duas vagas ao Senado com Máximo e Scheid, cinco deputados estaduais e cerca de três deputados federais. Para isso será apresentado um ousado projeto do PL, para as eleições gerais deste ano.

Expoagro – Aos poucos as feiras-exposições, que foram prejudicadas no período da covid19, aos poucos vão retornando. A ExpoVilhena já está confirmada para o período de 21 a 24 de maio e, também está confirmada a Expoagro de Rolim de Moura (4 a 9 de agosto). O presidente da Asrolim, Mário Valtran anunciou esta semana a confirmação da exposição, inclusive com atrações em nível nacional. Na abertura oficial (4) se apresentará o cantor Leonardo. No dia 6 Diego e Arnaldo, dia 7 Bruno e Marrone, e no dia 8 Ana Castela. No dia 10 de agosto será realizado o baile para escolha da rainha com show do cantor Loubet e a tradicional cavalgada. Durante o período da exposição-feira teremos tradicional rodeio e exposição do agronegócio. O lançamento oficial ocorrerá no dia 4 de abril.

Parcerias – As eleições gerais de outubro estão a pouco mais de 9 meses, mas os bastidores estão acelerados. AS informações mais recentes são do lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério e do deputado federal Fernando Máximo, pré-candidatos a governador e Senado, respectivamente, e de uma possível parceria com o ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves, que está deixando a presidência do PSDB, e tem projeto de disputar a sucessão estadual. Há quem afirme, que Rogério e Chaves estão fechados. Recentemente o prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), anunciou, publicamente, que estaria sendo formatada parceria com o prefeito-reeleito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos), para disputar a sucessão do governador Marcos Rocha Com certeza teremos informações mais precisas sobre pré-candidaturas ao Governo do Estado e Senado na próxima semana com a abertura da Janela Partidária.

O prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado tem um compromisso em condição “sine qua non” nas eleições de outubro. Eleger o irmão, Paulo Roberto Moraes Júnior, secretário municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), a deputado estadual +++ É o que se comenta com regularidade nos bastidores da política. Leo já foi vereador em Porto Velho, deputado (estadual e federal) e desde janeiro de 2025 prefeito da capital +++ Em Rondônia o PL pretende eleger cinco deputados estaduais nas eleições deste ano, segundo previsão do diretório regional, presidido pelo senador Marcos Rogério. Em 2022 o União Brasil, hoje federado ao PP, elegeu cinco dos 24 parlamentares, além de quatro dos oito deputados federais. Rondônia tem três senadores, a exemplo dos demais Estados e do Distrito Federal. Dentre eles o PL elegeu em 2022 Jaime Bagattoli +++ A partir de sábado (7), até o dia 5 de abril os deputados (federal, estadual) poderá trocar de partido sem a consequente perda de mandato. É a Janela Partidária, que permite a mudança sem prejuízos para o mandato +++ Pelo Brasileirão, no sábado (7), o Flamengo, após a demissão do técnico Felipe Luís. receberá o Mirassol, no Maracanã. No domingo (8) o Palmeiras jogará contra o Ceará e o Vasco da Gama enfrentará o Atlético Mineiro.

